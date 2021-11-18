الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

لبنان يرفع الدعم جزئيا عن أدوية الأمراض المزمنة

الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

 عبء إضافي يزيد هموم اللبنانيين الذين يرزحون تحت ازمة اقتصادية خانقة، يتمثل في رفع الدعم بشكل كبير عن الادوية لا سيما منها الخاصة بالامراض الصعبة والمزمنة، وذلك في وقت ما زال اللبناني يعاني من ازمات مالية واقتصادي عديدية متلاحقة.

العالم - خاص بالعالم

يترفق رفع الدعم مع إعلان المستشفيات تحميل المريض جزءا من الفاتورة بالعملة الاجنبية الدولار أو ما يوازيه بالليرة في السوق السوداء.

ووفق الجداول الجديدة لأسعار الأدوية والزيادات التي طرأت، ارتفعت أسعار آلاف الأدوية لتصل الى عشرة ألاضعاف.

حليب الاطفال لمن هم دون عمر السنة، رفع الدعم عنه ايضا، فبعد أن كان حليب الرضع مدعوما وبسعر أقل من دولار ارتفع ثمنه إلى نحو خمس دولارات.

وترد الحكومة اللبنانية سبب رفع الدعم الى الحاجة الى إعادة التوازن المالي حيث يطالب البنك الدولي برفع الدعم من اجل تقديم قروضه للبنان.

وتقول وزارة الصحة اللبنانية ان خمس وثلاثين مليون دولار فقط متوفر من المصرف المركزي لدعم الدواء وهناك أكثر من تسعين دواء للامراض المزمنة متوفر في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ويمكن للمواطن الحصول على دواءه منها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

1018 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان

نائب لبناني: خفض الدعم عن الأدوية يرفع معدل الوفيات في لبنان

تبرئة «عرّاب» تفجيرات انتحارية في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد...دور واشنطن و"اسرائيل" في المشهد السوداني

بالفيديو.. لبنان يرفع الدعم جزئيا عن أدوية الأمراض المزمنة

حماس: انتصار الأسير الاعرج يدل على عجز الاحتلال أمام إرادة الأسرى

وكالة: رئيس وكالة الطاقة الذرية يزور طهران الثلاثاء

الأمم المتحدة: قتل المتظاهرين في السودان 'معيب تماما'

1018 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان