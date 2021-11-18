لبنان يرفع الدعم جزئيا عن أدوية الأمراض المزمنة

العالم - خاص بالعالم

يترفق رفع الدعم مع إعلان المستشفيات تحميل المريض جزءا من الفاتورة بالعملة الاجنبية الدولار أو ما يوازيه بالليرة في السوق السوداء.



ووفق الجداول الجديدة لأسعار الأدوية والزيادات التي طرأت، ارتفعت أسعار آلاف الأدوية لتصل الى عشرة ألاضعاف.



حليب الاطفال لمن هم دون عمر السنة، رفع الدعم عنه ايضا، فبعد أن كان حليب الرضع مدعوما وبسعر أقل من دولار ارتفع ثمنه إلى نحو خمس دولارات.

وترد الحكومة اللبنانية سبب رفع الدعم الى الحاجة الى إعادة التوازن المالي حيث يطالب البنك الدولي برفع الدعم من اجل تقديم قروضه للبنان.



وتقول وزارة الصحة اللبنانية ان خمس وثلاثين مليون دولار فقط متوفر من المصرف المركزي لدعم الدواء وهناك أكثر من تسعين دواء للامراض المزمنة متوفر في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ويمكن للمواطن الحصول على دواءه منها.

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