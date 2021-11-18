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المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الأفريقى يزور إثيوبيا

المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الأفريقى يزور إثيوبيا
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الأفريقى جيفرى فيلتمان، سيتوجه إلى إثيوبيا فى وقت لاحق من اليوم فى زيارة ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

العالم ـ أفريقيا

وجاء فى نص البيان الذى نشر على موقع الوزارة "سيتوجه المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الأفريقى جيفرى فيلتمان إلى إثيوبيا فى الفترة من 18 نوفمبر إلى 20 نوفمبر. وسيلتقى المبعوث الخاص فيلتمان مع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلى الاتحاد الأفريقى وشركاء دوليين آخرين لمناقشة الفرص التى تؤدى إلى وقف تفاوضى ومستدام وانهاء الصراع".

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعزيز السلام فى إثيوبيا.

وتعد هذه ثانى زيارة يقوم بها فيلتمان لإثيوبيا فى نوفمبر. خلال الزيارة السابقة، ضغط المبعوث الخاص على الأطراف المتحاربة للتفاوض على وقف إطلاق النار.

واندلعت الحرب بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قبل عام، حيث سعت أديس أبابا للسيطرة على الإقليم الشمالي من البلاد، على خلفية اتهامات للجبهة بالاعتداء على وحدات تابعة للجيش الوطني والاستيلاء على معداتها.

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