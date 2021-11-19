شاهد..فضيحة جرائم واشنطن بحق الشعب السوري

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وغضب عارم ساد على منصات التواصل الاجتماعي بعد اعلان صحيفة "نيويورك تايمز" عن تستر واشنطن ازاء الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري.

كتب هشام محمد القريني حول هذا الموضوع مغرداً: "ريمة أمريكية في سوريا تمت تغطيتها. أثناء هجوم على داعش تم رصد عشرات النساء والأطفال فقامت الطائرات برمي قنبلة وزنها 226 كغم ثم تمت ملاحقة الناجين منهم ورميوا بقنبلتين كل واحدة وزنها 1000 كغم. بعدها استلمت قوات سوريا الديمقراطية المنطقة ومسحت آثار الجريمة! الجميع يقتل السوريين".

وعلق فؤاد الزبيري: "لو فتشت في كل جريمة او مجزرة او عمل ارهابي مانوع وصناعه السلاح الذي يقتل الأبرياء في اليمن سوريا العراق فلسطين في معظم دول العالم لوجدت الصناعة أمريكية والمنفذ حليف لها او جماعة متطرفة تدعمها".

وجاء في حساب سحايب: "أن الجيش الأمريكي قام بالتستر على غارات جوية في سوريا في عام 2019 أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 64 امرأة وطفلا، وهي جريمة حرب محتملة، خلال المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية ووفقا للتقرير، أمرت بالغارتين الجويتين المتتاليتين بالقرب من بلدة باغوز وحدة عمليات خاصة أمريكية سرية مكلفة".

وكتب نبيل سامح : "في تحقيق صحفي: نيوريوك_تايمز الامريكية | الولايات المتحدة قصفت في 19 مارس 2019 تجمع من 80 مدنيا اطفال ونساء في شمال سوريا ظنا انهم من "تنظيم داعش" من غرفة عمليات في قاعدة العديد بقطر . القيادة المركزية اعترفت بالعملية اليوم وجاري التحقيق . انها جريمة_حرب_امريكية اخري" .