ما لعبة ضغوط الغرب وامريكا قبيل محادثات فيينا المرتقبة؟

العالم- خاص بالعالم

وقال اماني في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان ايران تصر على استئناف محادثات فيينا من النقطة التي خرجت فيها امريكا من الاتفاق النووي، وعلمت من ان الاطراف الاوروبية والامريكية ستسعى خلال محادثات فيينا القادمة الضغط لادخال بعض الشروط الجديدة على الاتفاق النووي، واعادة صياغته من جديد للحصول على امتيازات خارج اتفاق 5+1.

واعتبر اماني، ان اعلان ايران عن قدرتها برفع تخصيب اليورانيوم بشكل علني الى 60 بالمئة وقد يصل الى 90 بالمئة وفقاً لحاجة البلاد، يأتي بعد تملص الغرب تمويلها بالوقود النووي وفقاً للاتفاق النووي، مشيراً الى ان مطالب الطرف الايراني واضحة وهي رفع العقوبات كاملة، لكن الاطراف الاوروبية والامريكية تريد اللعب بأوراق الاتفاق، من اجل فرض شروطهم التي تتطرق الى مواضيع اخرى خارج اطار الاتفاق، والتي رفضتها ايران.

واكد اماني ان ايران تطالب برفع الحجز عن الارصدة الايرانية المجمدة في امريكا واوروبا قبل اربعة عقود، كما ان هناك ارصدة مجمدة في كوريا الجنوبية، تضغط امريكا بعدم ارسالها الى ايران، مشيراً الى ان المطالب الايرانية هذه ستكون ايضاً من ضمن اجندة مباحثات فيينا، ورأى ان مباحثات فيينا القادمة سوف لن تسفر عن شيئاً ملموساً نتيجة الخلافات الواضحة والتباين الكبير والبون الشاسع بنية الاطراف الاوروبية ومن خلفها الامريكي للتوصل لنتيجة مطلوبة في محادثات فيينا.