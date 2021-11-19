اعتراف إسرائيلي: منشآتنا الحساسّة جدًا لتخزين المعلومات في مرمى الصواريخ!

العالم - فلسطين المحتلة

ووفق تقريرٍ للقناة الـ12 في التلفزيون العبريّ، تمّ بثّه ليلة أمس الأربعاء، فقد قدّمت هذه الجهات بعد أنْ جالت على مواقع المعلومات صورة سيئة عنها، إذ أشارت إلى أنّ هناك خمسة مراكز ضخمة يتم فيها تخزين مصدر حساس عن جميع المعلومات التي تخصّ المستوطنين، لكن هذه المنشآت غير محصّنة من الاستهداف بالصواريخ.

وتابع التلفزيون العبريّ قائلاً، نقلاً عن مصادر وازنةٍ في تل أبيب، أنّ الشركة العملاقة Amazon وشركة Google Cloud فازتا بمناقصة الحكومة السحابية “Nimbus” منذ عدة أشهر، حيثُ تمّ اختيار الشركتين لتشكيل البنية التحتية لعملية التحول الرقمي لوزارات وسلطات الكيان المختلفة وجيش الاحتلال من البنى التحتية للحوسبة المحلية إلى السحابة.

علاوة على ما جاء أعلاه، أشار التلفزيون العبريّ إلى أنّ الشركتيْن ستقومان بإنشاء مواقع سحابة محلية في الكيان باستثمار أولي يقدر بحوالي 4 مليارات شيكل (1.33 مليار دولار). وسيتم توفير الخدمات من مواقع السحابة المحلية عند معالجة المعلومات وتخزينها داخل حدود الدولة العبريّة.

وأضاف التلفزيون العبريّ أنّ البنية التحتية للكمبيوتر التي تشمل الاتصالات والخوادم تدار من قبل عشرات الهيئات الإسرائيلية الحكومية بشكل منفصل، وأحيانًا كلّ هيئة بمفردها، وغالبًا ما تكون هذه البنية قديمة وغير قادرة بالتأكيد على دعم الاحتياجات الحديثة والمبتكرة.

وأشار التلفزيون، نقلاً عن ذات المصادر، إلى أنّه في الوقت الحاضر، لا توجد لائحة تحدد معايير بناء مراكز المعلومات، وحتى يتم إنشاء المراكز هذه سيتم تخزين معلومات جميع الوزارات الحكومية في مواقع بالخارج لمدة من 3 إلى 4 سنوات، وهذا القرار يزعج أيضًا الجهات الأمنية في كيان العدو خوفًا من أنْ تقع هذه المعلومات في الأيدي الخطأ.

وقد وجّه عضو الكنيست نير أورباخ، من اليمين، رسالة إلى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست رام بن باراك أمس يطلب فيها إجراء نقاش عاجل في الموضوع.

وكتب “نشأ القلق من أن المناقصة المذكورة ستسمح للشركات الفائزة بتخزين المعلومات في مجمعات بيانات في أوروبا، حتى بناء المجمعات في إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك، يبدو أنه لا يوجد طلب واضح لإنشاء مراكز بيانات تحت الأرض من أجل زيادة مستوى الأمان في المباني المختلفة جنبًا إلى جنب مع خطة نشر مواقع مجمعات التخزين للمستوطنين”.

وأضاف أورباخ أنه “يجب أنْ يُطلب من الحكومة معالجة هذه المشكلة ومطالبة الشركات بإنشاء مراكز بيانات تحت الأرض، وإلّا فإن إسرائيل معرّضة لخطر استراتيجي، متحدّثًا عن أن قادة في قيادة الجبهة الداخلية قلقون من هذا الموضوع، إذ تدعي الشركات العملاقة أمازون وغوغل وعلي بابا وغيرها أنّ هذه القضية لم تطرح خلال مراحل البناء مع الحكومة”، على حدّ قوله.

“رأي اليوم”