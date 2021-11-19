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فرنسا تدعو للحد من تدفق اللاجئين عبر بيلاروسيا

فرنسا تدعو للحد من تدفق اللاجئين عبر بيلاروسيا
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع نظيره البولندي، ماتوش مورافيتسكي، ومع رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيكي، الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية.

العالم-اوروبا

وأكد ماكرون من جديد على حاجة أوروبا لمواصلة الضغط على (الرئيس البيلاروسي) ألكسندر لوكاشينكو من أجل وضع حد لهذه الاستغلال الذي يعرض الكثير من الناس للخطر. داعيا أوروبا إلى مواصلة العمل مع دول المنشأ (المهاجرون) ودول العبور، وكذلك مع شركات الطيران، لوقف هذه التحركات والسماح بإعادة أولئك الذين لا يحق لهم اللجوء إلى بلادهم.

وشدد ماكرون، على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

يقيم آلاف المهاجرين، ومعظمهم من الشرق الأوسط، على الحدود أملا في الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ويدعي الغرب أنها أزمة دبرتها بيلاروسيا لمحاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي والرد على العقوبات.

من جانبه، رفض الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو الاتهامات وانتقد الاتحاد الأوروبي لعدم استقبال المهاجرين.

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فرنسا تدعو للحد من تدفق اللاجئين عبر بيلاروسيا

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