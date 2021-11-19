لبنان بانتظار الشتوة الاولي لهذا العام

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وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارى الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية، ويحذر من تشكل السيول في بعض المناطق، يتوقع تساقط الثلوج بشكل متفرق خلال الليل على ارتفاع 2200 متر وما فوق.

و حسب التقديرات يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم الجمعة بمنخفض جوي متمركز غرب تركيا يقترب تدريجيا باتجاه الجنوب، يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى مساء الاثنين.

و الطقس المتوقع في لبنان: الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، ويحذر من تشكل السيول في بعض المناطق الداخلية بخاصة خلال الليل.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية، ويحذر من تشكل السيول في بعض المناطق، يتوقع تساقط الثلوج بشكل متفرق خلال الليل على ارتفاع 2200 متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة احيانا، ويتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، على ان تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات واسعة.

الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، مع أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة جنوب البلاد.