آخر تطورات تصاعد الإحتجاجات في السودان

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أكد مراسلنا بخروج مئات المتظاهرين رجالا ونساء بعد صلاة الجمعة اليوم من مسجد الأنصار في أم درمان، حيث خرجت المظاهرات منددة بالانقلاب العسكري وبمقتل هؤلاء الثوار.

ونوه مراسلنا إلى أن الحكومة تبرر أفعالها رغم الصور والفيديوهات التي تخرج تباعا، حيث أغضب المتظاهرين حديث مدير الشرطة السودانية الذي قال يوم أمس بوجود إصابة واحدة كانت قد وصلتهم وكان يقول المتظاهرون لماذا لا يتم البحث في المستشفيات لمعرفة اعداد القتلى والمصابين جراء ذلك.

وكان قد خرج آلاف المحتجين في الخرطوم وعدد من مدن السودان الأخرى، الجمعة، في مسيرات منددة بـ”قتل المدنيين” واستمرار إجراءات الجيش، رافضين لبيان الشرطة، الخميس.

وتحدث بيان الشرطة عن مقتل متظاهر واحد في مسيرات الأربعاء، في حين تشير تقارير الجهات الطبية وتجمع المهنيين إلى مقتل أكثر من 18 شخصا، ليرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي انطلقت منذ 25 أكتوبر إلى 42 قتيلا وأكثر من 400 مصاب.

ويصف نشطاء المواجهات التي شهدها السودان، الأربعاء، بالأعنف والأكثر دموية منذ سيطرة الجيش على السلطة قبل أكثر من 3 أسابيع.

ووفقا لقوى الحرية والتغيير وعدد من شهود العيان، إضافة إلى عشرات المقاطع المصورة، فقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي بكثافة لمواجهة الاحتجاجات المستمرة في الشارع السوداني.

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