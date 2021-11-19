الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

آخر تطورات تصاعد الإحتجاجات في السودان

الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في السودان طارق أبو شورة، بردود الأفعال الواسعة التي تندد بالانتهاكات التي حدثت في مسيرات الـ 17 من نوفمبر الاحتجاجية، والتي راح ضحيتها 15 قتيلا.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أكد مراسلنا بخروج مئات المتظاهرين رجالا ونساء بعد صلاة الجمعة اليوم من مسجد الأنصار في أم درمان، حيث خرجت المظاهرات منددة بالانقلاب العسكري وبمقتل هؤلاء الثوار.

ونوه مراسلنا إلى أن الحكومة تبرر أفعالها رغم الصور والفيديوهات التي تخرج تباعا، حيث أغضب المتظاهرين حديث مدير الشرطة السودانية الذي قال يوم أمس بوجود إصابة واحدة كانت قد وصلتهم وكان يقول المتظاهرون لماذا لا يتم البحث في المستشفيات لمعرفة اعداد القتلى والمصابين جراء ذلك.

وكان قد خرج آلاف المحتجين في الخرطوم وعدد من مدن السودان الأخرى، الجمعة، في مسيرات منددة بـ”قتل المدنيين” واستمرار إجراءات الجيش، رافضين لبيان الشرطة، الخميس.

وتحدث بيان الشرطة عن مقتل متظاهر واحد في مسيرات الأربعاء، في حين تشير تقارير الجهات الطبية وتجمع المهنيين إلى مقتل أكثر من 18 شخصا، ليرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي انطلقت منذ 25 أكتوبر إلى 42 قتيلا وأكثر من 400 مصاب.

ويصف نشطاء المواجهات التي شهدها السودان، الأربعاء، بالأعنف والأكثر دموية منذ سيطرة الجيش على السلطة قبل أكثر من 3 أسابيع.

ووفقا لقوى الحرية والتغيير وعدد من شهود العيان، إضافة إلى عشرات المقاطع المصورة، فقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي بكثافة لمواجهة الاحتجاجات المستمرة في الشارع السوداني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

استنكار دولي لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السودانيين

مواجهة مفتوحة طويلة الامد في السودان

وثائق تثبت تورط امنيين باستهداف المتظاهرين في السودان

شاهد..تعليقات نشطاء التواصل إزاء مايجري في السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شركة بريطانية تنفي تورطها بانتهاكات إسرائيلية في الضفة الغربية

اتفاق على الخطة القطرية لتمويل رواتب موظفي 'حماس' في غزة

فيس بوك تطالب شرطة لوس أنجلوس وقف مراقبة مستخدمين عبر حسابات مزيفة

جامعة إيرانية تستضيف مؤتمرا دوليا للروبوتات والميكاترونيك

لجنة المتابعة تدين قرار بريطانيا ضد 'حماس' بأشد العبارات

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-11-2021