الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

وقفة إحتجاحية مع عائلات بناية الصمود المهددة من الإحتلال بالهدم

الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

نظم العشرات من أبناء بلدة الطور شرق القدس المحتلة، وقفة احتجاحية مع عائلات بناية الصمود المهدده بالهدم بأية لحظة، من قبل طواقم بلدية القدس التابعة للإحتلال.

العالم - مراسلون

المشاركون أدوا الصلاة أمام البناية، رافعين شعارات"لن نرحل ولن يمر مخطط التهجير لأبناء القدس وسنواجه قرارات الهدم بأجسادنا".

ومع تصاعد أجراءات الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينين، وخوض عدد منهم للاضراب المفتوح عن الطعام، نظم العشرات من المقدسيين والمتضامنين الاجانب، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الاوروبي بالقدس المحتلة لمطالبته بالضغط على الاحتلال بوقف كل اجراءاتة العنصرية ضد الأسرى.

ويعتمد في الأونة الأخيرة أهل القدس المحتلة، وبشكل متزايد على التحركات الشعبية الميدانية لمواجهة تفرد الاحتلال وتخاذل الأعراب عن المدينة المقدسة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

مقدسيون يصلون الجمعة امام البناية المهددة بالهدم ببلدة الطور

إصابة جندي صهيوني وأكثر من 130 مواطناً فلسطينيا خلال مواجهات بالقدس

إضراب عام في العيسوية بالقدس لاختطاف جثمان شهيد

أبو ردينة: "اسرائيل" تلعب بالنار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-11-2021

رئيس جمهورية لبنان يتلقى برقية تهنئة بالاستقلال من نظيره الأميركي

بالفيديو.. وقفة إحتجاحية مع عائلات بناية الصمود المهددة من الإحتلال بالهدم

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 19-11-2021

التوازن في الميزان التجاري لإيران والبرازيل أمر ضروري

منظمات يهودية متطرفة تقدم مقترحات خطيرة بشأن اقتحامات الأقصى