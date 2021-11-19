وقفة إحتجاحية مع عائلات بناية الصمود المهددة من الإحتلال بالهدم

العالم - مراسلون

المشاركون أدوا الصلاة أمام البناية، رافعين شعارات"لن نرحل ولن يمر مخطط التهجير لأبناء القدس وسنواجه قرارات الهدم بأجسادنا".

ومع تصاعد أجراءات الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينين، وخوض عدد منهم للاضراب المفتوح عن الطعام، نظم العشرات من المقدسيين والمتضامنين الاجانب، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الاوروبي بالقدس المحتلة لمطالبته بالضغط على الاحتلال بوقف كل اجراءاتة العنصرية ضد الأسرى.



ويعتمد في الأونة الأخيرة أهل القدس المحتلة، وبشكل متزايد على التحركات الشعبية الميدانية لمواجهة تفرد الاحتلال وتخاذل الأعراب عن المدينة المقدسة.

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