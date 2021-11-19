ايران وفنزويلا تبحثان توطيد العلاقات

العالم-إيران

ووصف مساعد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي عباس مقتدائي، خلال اللقاء أمس الخميس، فنزويلا بأنها شريك استراتيجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: إن تبادل وجهات النظر بين مسؤولي البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية هو فرصة لتنمية العلاقات على الصعد السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

وأشار إلى العلاقات الودية القائمة بين البلدين عادّا تعزيز وتوطيد العلاقات سيثمر عن إحباط الحظر الأميركي الجائر ضد إيران وفنزويلا.

وأضاف أن التخطيط السليم والاستفادة المثلى من الطاقات وتسهيل تواجد القطاع الخاص في المشاريع المشتركة سيساعد في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشاد مقتدائي بإقامة الانتخابات الاقليمية والبلدية في فنزويلا وعدّها مظهرا للديمقراطية وصمود الشعب في مواجهة الضغوط الأميركية، متمنيا للحكومة والشعب في فنزويلا المزيد من الشموخ والتقدم.