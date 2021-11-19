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محتجون سودانيون يتعهدون بتصعيد الاحتجاجات ضد حكم العسكر

محتجون سودانيون يتعهدون بتصعيد الاحتجاجات ضد حكم العسكر
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

تعهد معارضو الانقلاب في السودان بتصعيد الاحتجاجات إثر أنباء عن مقتل 15 مدنيا في أشد الأيام دموية منذ استيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي.

العالم ـ السودان

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت أن 15 شخصا على الأقل قتلوا برصاص الجيش خلال المظاهرات التي نظمت في البلاد الأربعاء الماضي تنديدا باستيلاء العسكريين على الحكم.

ودانت الأمم المتحدة "استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين" وقالت الأمم المتحدة إن الأمن السوداني يستخدم القوة المفرطة بحق المتظاهرين ضد الانقلاب.

وادعت الشرطة السودانية، أمس الخميس، أن كاميرات المراقبة في الخرطوم لم ترصد أي استخدام للرصاص الحي من قبل قواتها أثناء التظاهرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة ضد قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

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