محتجون سودانيون يتعهدون بتصعيد الاحتجاجات ضد حكم العسكر

العالم ـ السودان

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت أن 15 شخصا على الأقل قتلوا برصاص الجيش خلال المظاهرات التي نظمت في البلاد الأربعاء الماضي تنديدا باستيلاء العسكريين على الحكم.

ودانت الأمم المتحدة "استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين" وقالت الأمم المتحدة إن الأمن السوداني يستخدم القوة المفرطة بحق المتظاهرين ضد الانقلاب.

وادعت الشرطة السودانية، أمس الخميس، أن كاميرات المراقبة في الخرطوم لم ترصد أي استخدام للرصاص الحي من قبل قواتها أثناء التظاهرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة ضد قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.