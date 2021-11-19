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'الجهاد' و'الجبهة الشعبية' تدينان قرار بريطانيا ضد 'حماس'

'الجهاد' و'الجبهة الشعبية' تدينان قرار بريطانيا ضد 'حماس'
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بأشد العبارات قرار الحكومة البريطانية اليوم بإعلان حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تنظيماً "إرهابيا".

العالم-فلسطين
واعتبرت الحركة في بيان لها إن هذا القرار هو قرار عدائي ظالم يخدم الاحتلال الاسرائيلي ويبقي بريطانيا رهينة الموقف الاسرائيلي.

واضافت:"ففي الوقت الذي كان على بريطانيا التكفير عن أخطائها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فإنها تتخذ هذا القرار العدائي الذي يمس بالشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية واستعادة أرضه وحقوقه".
واكدت الحركة ان المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ، ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال ، مهما بلغ انحياز الحكومات الظالمة والمنافقة للاحتلال .

من جانبها استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرار البريطاني، واعتبرته قراراً يستهدف المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ويأتي استمراراً لموقف بريطانيا المعادي لهذا الشعب منذ وعد بلفور المشؤوم وحتى الآن.

وطالبت الجبهة الشعبية في بيان لها بريطانيا بالعدول عن هذا القرار المنحاز لاسرائيل ، وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبتصويب جريمتها التي أدّت لإنشاء كيان الاحتلال على أرض فلسطين من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة.

ودعت الجبهة الشعبية القوى والفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني في بريطانيا وأوروبا لمواجهة هذا القرار وإدانته ورفضه، معتبرة ما يقوم به الاحتلال إزاء هذا الشعب من جرائم واعتداءات ومصادرة أراضي هو الإرهاب الحقيقي الذي تنحاز له بريطانيا وتغطيه في المحافل الدولية.

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