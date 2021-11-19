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الصحة الايرانية: 100 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 100 وفاة جديدة بكورونا
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 100 وفية جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 128 الفا و734 حالة وفاة.

العالم-إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 5 آلاف و 782 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 69 ألفا و 559 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 893 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3431 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 759 ألفا و 378 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 56 مليونا و 383 ألفا و 179 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 44 مليونا و 51 ألفا و 743 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 705 ألفا و 196 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 101 مليون و 140 ألفا و118 جرعة.

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