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بالفيديو.. أطول خسوف للقمر منذ 580 عاما

الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

كان اليوم أطول خسوف للقمر منذ 580 عاما، ما يجعل القمر يظهر باللون الأحمر لمدة تصل إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة.

العالم _ منوعات

والمشهد المعروف تقليديا من قبل قبائل الأمريكيين الأصليين باسم Beaver Moon، سيكون مرئيا عبر أجزاء كبيرة من الكرة الأرضية، بما في ذلك أمريكا الشمالية وجزئيا في المملكة المتحدة.

وسيبلغ الخسوف شبه الكامل ذروته، الساعة 9.02 صباحا بتوقيت غرينتش.

ونشر رائد الفضاء الروسي بيتر دوبروف الموجود على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، صورة لخسوف القمر من المدار.

وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية للقبة السماوية في موسكو بأن خسوفا جزئيا للقمر يستمر حوالي 3.5 ساعة، سيكون الأطول منذ القرن الخامس عشر. يمكن رؤيته من أراضي أوقيانوسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وشرق آسيا وشمال أوروبا وإندونيسيا. في روسيا، سيتمكن سكان الشرق الأقصى من مراقبته.

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