كتائب حزب الله تقرر حل إحدى تشكيلاتها وتوجه رسالة للطرف المبادر

العالم - العراق

وغرد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري في حسابه على تلغرام:

أُبلغنا من قيادة كتائب حزب الله المنصورة واستجابة لما نشر من احدى الجهات الصديقة بخصوص مبادرة حل قواتها العسكرية عسكرية تابعة لها فقرر الآتي:

اولاً: حل تشكيل سرايا الدفاع الشعبي وإيقاف جميع أنشطتها وإغلاق مقراتها.

ثانياً: إلحاقهم مع عدتهم وعديدهم بقيادة الحشد الشعبي على أن تقوم الهيئة الموقرة بمساواتهم بأقرانهم وتأمين مستحقاتهم.

ثالثاً: نأمل من الإخوة في الطرف المبادر تحويل ألويتهم الثلاثة بإمرة قيادة الحشد الشعبي واجراء التفاهمات مع قادة الـ"بيش مركة" لإتمام حلها وإلحاقها بالأجهزة الأمنية العراقية لنشرع في مرحلة جديدة في نشر الأمن والسلام في ربوع عراقنا الحبيب.

وسلام على عباد الله الصالحين