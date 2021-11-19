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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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قنوع: القرار البريطاني يمنح الاحتلال غطاء لارتكابه المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني
قنوع: حركة حماس ماضية في مشروع النضال والمقاومة حتى تحرير كامل فلسطين
قنوع: القرار البريطاني بتصنيف حماس حركة ارهابية هو قرار باطل وندعو لإزالته
السودان.. المحتجون يتعهدون بالتصعيد إثر مقتل 15 متظاهرا على يد قوات الامن
تنسيقية المقاومة العراقية: إن بوصلة سلاح المقاومة الذي أعاد الكرامة كانت ولا تزال وستبقى موجهة نحو رؤوس المحتلين أيًا كانوا
تنسيقية المقاومة العراقية: نؤكد أن سلاح المقاومة الشريفة الذي كثر الكلام عنه في الأيام الماضية سيكون حاضراً لتقطيع أوصال الاحتلال
حركة حـــماس: يجب على بريطانيا أن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في وعد بلفور
حركة حـــماس: مقـــاومة الاحتلال حق مكفول للشعوب وعلى بريطانيا أن تتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيـــوني
حركة حماس الفلسطينية تقول إن القرار البريطاني بحظر الحركة منحاز لكيان الاحتلال الاسرائيلي
رويترز: مسؤول من حماس يقول إن القرار البريطاني بحظر الحركة منحاز لـ"إسرائيل"
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-11-2021
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الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
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