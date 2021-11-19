إطلاق غرفة تجارة إيرانية - برازيلية مشتركة

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وقال أحمد نادري ، في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة، إن زيارته إلى البرازيل تهدف لحضور حفل افتتاح غرفة التجارة الإيرانية البرازيلية المشتركة التي حضرها نشطاء أعمال برازيليون وإيرانيون وكذلك النائب عن اهالي داراب بالاضافة الى نائب وزير الجهاد الزراعي الايراني.

وعدّ هدف غرفة التجارة الإيرانية البرازيلية المشتركة يتمثل بتطوير العلاقات والتبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف: الميزان التجاري الإيراني-البرازيلي كان يصب لصالح البرازيل حتى الآن ، لذلك ستعمل هذه الغرفة التجارية مع النشطاء في إيران والبرازيل ومجموعة الصداقة البرلمانية على إعادة التوازن الى الميزان التجاري.

وأوضح رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية البرازيلية: نحاول وضع صادرات السلع الإيرانية إلى البرازيل على جدول الأعمال ، من أجل تحقيق التوازن في الميزان التجاري".

وتابع نادري: "بناء على ذلك ، تحدثت في حفل افتتاح غرفة التجارة الإيرانية البرازيلية المشتركة عن دور البرلمانات والدبلوماسية البرلمانية في تنمية العلاقات الشاملة بين البلدين.

ووصف البرلمانات بمثابة منصة التعبير عن إرادة الشعب كما إنها تستطيع كسر الجمود السياسي بفضل نهجها المتنامي والمنبثق من صميم رغبات الشعب وعلاقاتها المباشرة واليومية مع آحاد الناس.

واختتم حديثه بالإشارة إلى اجتماعه بالمدير العام لقسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البرازيلية ، ووصف الاجتماع بالجيد.

ونوه الى ان الاجتماع تناول تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الصلة بالمشاكل والتحديات الاحتمالية.