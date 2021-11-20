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استهداف معسكرات مرتزقة الإمارات في الساحل الغربي بصواريخ باليستية

استهداف معسكرات مرتزقة الإمارات في الساحل الغربي بصواريخ باليستية
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

استهدفت القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية اليمنية، مساء الجمعة، عددا من معسكرات القوات المشتركة التابعة للإمارات في الساحل الغربي، بصواريخ باليستية متوسطة المدى.

العالم - اليمن

كما أكدت مصادر محلية في المخا، أن المعسكرات تعرضت لهجوم بأربعة صواريخ أدت إلى مقتل وإصابة 125 من العناصر.

وتم الاستهداف عبر هجومين، الأول استهدف معسكرات «أتها» الواقعة بين محافظتي تعز والحديدة، والثاني استهدفت تجمعاً كبيراً للقوات في منطقة الحنايا غرب محافظة تعز.

وتزامن الهجوم الصاروخي مع احتدام المواجهات العسكرية بين قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وبين القوات المشتركة من جهة أخرى، في محيط مدينة حيس جنوب مدينة الحديدة، على إثر تطهير قوات الجيش واللجان الشعبية عدد من المناطق في الساحل الغربي واستعادة ميناء الحيمة بالكامل.

وفي نفس السياق، هزت انفجارات قوية مدينة نجران بعد تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة من قبل قوات «أنصار الله».

وقد سبق ذلك، رفع حالة استنفار في جميع القواعد العسكرية الجوية السعودية والمطارات خوفاً من التهديدات التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية رداً على التصعيد السعودي.

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استهداف معسكرات مرتزقة الإمارات في الساحل الغربي بصواريخ باليستية

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