السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

القضاء التونسي يقرر حبس وزير سابق ونائب برلماني بسبب جرائم تدليس

القضاء التونسي يقرر حبس وزير سابق ونائب برلماني بسبب جرائم تدليس
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أن قاضي التحقيق في المجمع القضائي الاقتصادي والمالي، قرر حبس وزير سابق ونائب برلماني من أجل جرائم تدليس.

العالم - تونس

وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن قاضي التحقيق "أصدر اليوم بطاقتي إيداع بالسجن في حق نائب ووزير سابقين".

وأفاد البيان أن "ذلك يأتي بعد أن قررت النيابة العمومية بالقطب (المجمع) القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي ضدهما من أجل جرائم تدليس واستعمال مدلس، والإرشاء، واستعمال أموال شركة في مآرب شخصية، وغسل أموال متأتية من جرائم جمركية وجبائية متأتية من نشاط تهريب مواد معدنية".

وأشار إلى أنه "تم فتح البحث التحقيقي بعد إجراء أبحاث أولية من طرف الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني (الدرك) بالعوينة، استنادا لقرار ختم أعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية، وبعد استنطاق المشتبه بهم".

وأكد في المقابل، أن الأبحاث لا تزال جارية بخصوص بقية المشمولين بالبحث، دون أن يذكر أسماء المتهمين، علما وأن النيابة العمومية بالمجمع القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد قررت يوم 11 نوفمبر الحالي الاحتفاظ بوزير بيئة سابق ونائب بمجلس نواب الشعب المجمدة أعماله.

تصنيف :

روابط ذات صلة

تونس.. تفكيك خلية إرهابية ضمت 20 عنصرا

الاقتصاد التونسي يدخل المجهول والسلطات تبحث عن مقرضين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيدو..كذب وخدع الرياض يتجلى في تصعيد عدوانها على اليمن

الفلبين.. ابنة الرئيس رودريغو دوتيرتي تترأس حزبين في وقت واحد

خليل الحية: بريطانيا تكافئ الاحتلال على قتل المدنيين الفلسطينيين

القضاء التونسي يقرر حبس وزير سابق ونائب برلماني بسبب جرائم تدليس

حرب أسعار نفطية بین بايدن وابن سلمان

سوريا.. 128 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 4 حالات