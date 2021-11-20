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رابطة علماء اليمن تؤكد تضامنها مع حركة حماس

رابطة علماء اليمن تؤكد تضامنها مع حركة حماس
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

أكدت رابطة علماء اليمن تضامنها مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، معتبرة القرار البريطاني تماهيا مع المخططات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

العالم - اليمن

وأشارت رابطة علماء اليمن في بيان لها اليوم، إلى أن السياسة البريطانية هي التي مهدت الطريق لليهود لاحتلال الأرض المباركة وارتكاب مجازر الإبادة بحق أبناء فلسطين، لافتأ إلى أن من يستحق أن يوصف ويصنف بالإرهاب والإجرام والوحشية هي الحكومة البريطانية وسياستها الطغيانية والشيطانية التي تسبب في زرع الكيان الصهيوني.

وأكد البيان أن قرار التصنيف البريطاني يمثل شهادة لحركة حماس وتاجا يفتخر به والتي تواجه الكيان الصهيوني الغاصب الذي ارتكب آلاف الجرائم والمجازر الوحشية بحق الأطفال والنساء والكبار والصغار.

وشدد البيان على وجوب تحرك الأمة والأنظمة والعلماء لاستنهاض الشعوب وإعدادها لخوض المعركة المصيرية الفاصلة مع الكيان الصهيوني الغاصب وتطهير الأرض المباركة.

ودعا البيان إلى إطلاق حملة عالمية للتضامن مع الأسرى والأسيرات الذين يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي على مرأى ومسمع من العالم الصامت والمتواطئ.

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