3 شهداء وإصابة 5 مستوطنين وجنود في 54 نقطة مواجهة بأسبوع

العالم - فلسطين

ففي أمس الجمعة، أُصيب عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق بمواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي قمعت مسيرات وفعاليات منددة بالاستيطان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، ضمن مواجهات اندلعت في 8 نقاط مواجهة.



واندلعت مواجهات في بلدة العيسوية بالقدس وكفر قدوم والمدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية، واستهدف شبان مركبات المستوطنين بالحجارة بالقرب من بلدة عزون شرق قلقيلية، واندلعت على إثرها مواجهات مع قوات الاحتلال بالبلدة، واندلعت مواجهات أخرى بباب الزاوية في الخليل، وبلدتي بيتا وبيت دجن قضاء نابلس.



وفي الخميس، أصيب جنديان بالحجارة بمواجهات في العيسوية وسلوان بالقدس المحتلة، تخللها إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، في حين أعلن استشــهاد الأسير سامي عابد العمور (39 عامًا) من دير البلح داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي.



واندلعت مواجهات أخرى بالعيزرية بضواحي القدس، ومخيم العروب بالخليل، وتقوع ببيت لحم، وفي بيتا واللبن الشرقية في مدينة نابلس، ضمن 7 نقاط مواجهة أحصيت.



وشهد الأربعاء، استشهاد الفتى عمر إبراهيم أبو عصب (16 عاما) من العيسوية بعد تنفيذه عملية طعـن بطولية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أصيب جنديان من جنود الاحتلال خلالها.



وأصيب 7 مواطنين بجراح مختلفة، في حين ألقى شبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية على دوريات الاحتلال في اللبن الشرقية بنابلس وباب حطة والعيسوية بالقدس المحتلة، ضمن 9 نقاط مواجهة، واندلعت مواجهات أخرى في مدينة الخليل وبلدة حلحول، وسنجل برام الله، وتقوع ببيت لحم، وفي مدينة الرملة المحتلة عام 1948م.



وشهد الثلاثاء، 6 نقاط مواجهة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين، واستشهد صدام حسين بني عودة (26 عامًا) من طمون برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في طوباس، وتخللها علمية إطلاق نار على دوريات الاحتلال.



وأصيبت مستوطنة بالحجارة قرب مستوطنة عوفرا برام الله، وألقى شبان زجاجات حارقة على الاحتلال ومستوطنيه في أوصرين ومستوطنة شعاري تكفا، في حين اندلعت مواجهات أخرى بسلوان وبيت حنينا في القدس المحتلة، ودورا بالخليل، ونعلين ومستوطنة عوفرا برام الله، واللبن الشرقية وأوصرين وحوراة بنابلس، والحاجز الجنوبي ومستوطنة شعاري تكفا لمدينة قلقيلية.



وشهد الاثنين، عملية إطلاق نار على دوريات الاحتلال في شارع عصيرة الشمالية في مدينة نابلس، وأطلق شبان زجاجات حارقة على الاحتلال في بلدة برقة قضاء نابلس، وأحصيت 8 نقاط مواجهة اندلعت في سلوان وبيت صفافا وحزما في القدس المحتلة وضواحيها، وبيت أمر في الخليل، وترمسعيا ومستوطنة جبعات أساف في رام الله.



وفي الأحد، أحصيت 9 نقاط مواجهة أصيب خلالها مستوطن بالحجارة قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل، وأطلقت أكواع خلال مواجهات ببلدة بيتا جنوبي نابلس، واندلعت مواجهات أخرى ببلدة الطور بمدينة القدس المحتلة، وببيت إكسا بضواحي القدس، ومستوطنة نيللي برام الله، والرشايدة ببيت لحم، واللبن الشرقية بنابلس.



وفي بداية الأسبوع -السبت- رصدت 7 نقاط مواجهة، أصيب خلالها مستوطن بالحجارة في راس العامود القدس المحتلة، وأطلق مقاومون زجاجات حارقة في راس العامود ومستوطنة شعاري تيكفا بسلفيت، واندلعت مواجهات أخرى بمخيم الأمعري برام الله، ومستوطنة بدوئيل في سلفيت، والحاجز الشمالي لقلقيلية وكفر قدوم ومستوطنة كدوميم.