واشنطن تُسلم المغرب منظومة “باتريوت” في 2022 لنشرها بالصحراء

العالم - المغرب

وسيتسلم المغرب منظومة Patriot Pac-3 MSE رفقة 5 دول عربية أخرى، هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين، إلى جانب دول أخرى من أوروبا وآسيا مثل ألمانيا وهولندا وسويسرا والسويد النرويج وبولندا ورومانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، وفق ما أكده الموقع المتخصص بالشؤون الدفاعية Inside Defense، علما أن الرباط كانت قد أتمت اتفاقها مع الموردين الأمريكيين في 2020.

وفي دجنبر من سنة 2020 أكدت وزارة التجارة الأمريكية بشكل رسمي أن صفقات الأسلحة والمعدات العسكرية بين المغرب والرباط تشمل منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” القادرة على التصدي لتهديد الطائرات والصواريخ الباليستية، وهو الاتفاق الذي جرى في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه كان يحتاج لموافقة وزارة الدفاع “البنتاغون” لإتمامه، والتي تغيرت بقدوم الرئيس الحالي جو بايدن، والتي وافقت على الصفقة رسميا.

وتأتي هذه الموافقة في ظل حديث جبهة “البوليساريو” عن خوض “حرب” ضد القوات المسلحة الملكية في الصحراء منذ تدخل هذه الأخيرة لطرد قوات البوليساريو من منطقة الكركارات في 13 نونبر 2020، لكنها تتزامن أيضا مع ارتفاع حدة التوتر مع الجزائر

وتأتي الموافقة الأمريكية على تسليم منظومة “باتريوت” للمغرب من أجل تحقيق التوازن مع منظومة الصواريخ الروسية “إس 400” التي اقتنتها الجزائر من روسيا، وسط حديث متزايد عن رغبة المغرب في الحصول على منظومة القبة الحديدية من إسرائيل، التي يحل وزير الحرب الاسرائيلي، بيني غانتس، بالرباط الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي وزير الخارجية ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، وسيوقع مع هذا الأخير اتفاقيات للتعاون الدفاعي.