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تيار الحكمة يستبعد إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة وفق شروط الصدر

تيار الحكمة يستبعد إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة وفق شروط الصدر
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

علق تيار الحكمة العراقي، بزعامة السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، على امكانية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق ما طرحه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من شروط.

العالم-العراق

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي، ان "المضي بما طرحه الصدر حول تشكيل حكومة الأغلبية مستبعد جداً، بصراحة، خاصة ان الطرح ليس في وقته، وبعيد حاليا عن متناول الكتل والمنظومة السياسية بأكملها".

وأضاف، أن "الوضع الحالي حرج والعراق يمر بتداعيات كثيرة منها أمنية وسياسية واقتصادية ومن غير الممكن التوافق حول تشكيل الحكومة المقبلة على أساس الأغلبية، ولهذا امكانية تطبيق ما طرحه الصدر أمر مستبعد، بل غير ممكن".

وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد اعلن يوم الخميس مجموعة شروط لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة أبرزها حلّ الفصائل المقاومه و"تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة و عدم الزج بها في السياسة".

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