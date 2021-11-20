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بعد العد والفرز اليدوي.. تغييرات في اسماء الفائزين بالانتخابات العراقية

بعد العد والفرز اليدوي.. تغييرات في اسماء الفائزين بالانتخابات العراقية
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر، اليوم السبت، عن اسماء الفائزين الجدد بالانتخابات العراقية والخاسرين بعد العد والفرز اليدوي لعدد من المحطات الانتخابية.

العالم-العراق

وأكد المصدر انه”بعد قرار الهيئة القضائية قبول طعون عدد من المرشحين، هناك تغييرات بنتائج الانتخابات النيابية التي جرت يوم 10 تشرين الاول الماضي”. واضاف، انه”حسب القرارات القضائية فاز مرشح تيار الحكمة صادق مدلول بدلا عن المستقل امير المعموري في بابل وفوز خالد العبيدي مرشح تحالف عزم عن بغداد بدلا عن مرشح العقد الوطني عباس حسين صالح”.

واشار الى، ان”التغييرات شملت ايضا فوز مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني كمال آغا في اربيل بدلا عن مرشح الديمقراطي ليلى أكرم سعيد وفوز مرشح الاتحاد رونزي زياد سيدو بدلاً عن مرشح الديمقراطي عبد السلام شعبان برزنجي في نينوى وايضا فوز مرشح ائتلاف الفتح غريب عسكر ناجي بدلا عن التركمانية سوسن عبد الواحد شاكر في كركوك وفوز المرشح عن الفتح رفيق هاشم شناوا بدلا عن المرشح المستقل هيثم عبدالجبار في البصرة”.

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بعد العد والفرز اليدوي.. تغييرات في اسماء الفائزين بالانتخابات العراقية

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