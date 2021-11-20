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شاهد..الأوضاع الإجتماعية في تونس تزداد إحتقاناًَ

السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

تحركات إحتجاجية للمعطلين عن العمل في تونس، بعد تراجع الرئيس قيس سعيّد عن تفعيل قانون الانتداب في الوظيفة العمومية، رغم ختمه واصداره بالرائد الرسمي سابقا.

العالم - مراسلون

رغم ختمه للقانون واصداره بالرائد الرسمي تنصل الرئيس قيس سعيد من مسؤولية تفعيله متعللا بأن هذا القانون وضع للمزايدة السياسية لا غير، ما ادى الى احتجاجات ليلية ودخول في اعتصامات مفتوحة في عدة محافظات فيما تعرض عدد من المعطلين للايقاف لدى محاولتهم تنظيم تجمع احتجاجي بالعاصمة.

قرابة 50 الف شاب يشملهم القانون عدد 38 يطالبون بحقهم في الانتداب بالوظيفة العمومية في وقت تعاني فيه الدولة من ازمة اقتصادية وتعلن عجزها عن استيعاب اعداد جديدة من الموظفين.

السابق الذي قادته حركة النهضة ببيع الوهم للشباب عبر وضع قانون للانتداب بلا أوامر ترتيبية ولا مصادر للتمويل، معلنا السعي لتكوين شركات اهلية لدفع الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وضع اجتماعي محتقن على الحكومة التعامل معه بالجدية الازمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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