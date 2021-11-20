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المفوضية العراقية توضح مستجدات ملف الطعون الانتخابية

المفوضية العراقية توضح مستجدات ملف الطعون الانتخابية
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، أنها تنتظر إكمال الهيئة القضائية النظر بالطعون وتطبيق قراراتها تمهيداً لإعلان النتائج النهائية وأسماء الفائزين".

العالم - العراق

وأوضحت مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفوضية الانتخابات ستغلق ملف الطعون بالكامل، وتعلن النتائج النهائية للانتخابات، بعد أن تنتهي الهيئة القضائية من الاطلاع على جميع الطعون التي وردت لها"، مبينة أن "الهيئة القضائية ستشعر مفوضية الانتخابات عندما تنتهي من حسم الطعون".

وأضافت، أن "مفوضية الانتخابات سترفع بعد ذلك أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات الى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها، بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات".

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق قبول الهيئة القضائية سبعة طعون نتج عنها قرارات بإلغاء أصوات انتخابية بعدد من المحطات.

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