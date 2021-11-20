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اليمن.. وقفة قبلية تنديداً بجريمة إعدام الأسرى في الساحل الغربي

اليمن.. وقفة قبلية تنديداً بجريمة إعدام الأسرى في الساحل الغربي
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

نظم أبناء مديرية بدبدة بمحافظة مأرب اليوم السبت ، وقفة قبلية تنديداً بجريمة مرتزقة العدوان السعودي بإعدام عشرة من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية في الساحل الغربي.

العالم-اليمن

واستنكر المشاركون في الوقفة الجريمة الوحشية المنافية لكل القيم الدينية والأعراف القبلية.. محملين الأمم المتحدة وتحالف العدوان مسؤولية الجرائم والانتهاكات والخروقات التي ترتكبها قوى العدوان في الساحل الغربي.

وأكدوا أهمية رص الصفوف والتحشيد لدعم الجبهات بالمال والرجال لمساندة الجيش واللجان الشعبية في خوض معركة التحرير وطرد الغزاة والمرتزقة من كل شبر من أرض الوطن.

وبارك أبناء بدبدة، الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات مأرب والساحل الغربي .. مؤكدين أن مواجهة الغزاة واجب ديني ووطني يحتم على الجميع النفير العام للجبهات.

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اليمن.. وقفة قبلية تنديداً بجريمة إعدام الأسرى في الساحل الغربي

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