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مصر.. تجديد حبس "نائب الجن والعفاريت" و17 آخرين في قضية الآثار

مصر.. تجديد حبس
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 18 متهما بينهم النائب البرلماني السابق علاء حسانين 45 يوما، وذلك في واقعة تزعمه عصابة للاتجار والتنقيب عن الآثار.

العالم-مصر

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا حول قضية الآثار المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين المعروف إعلاميا بـ"نائب الجن والعفاريت" و17 آخرين، والمتهمين فيها بالتنقيب عن الآثار والإتجار فيها.

وقالت النيابة العامة في بيانها إن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم علاء حسانين وآخر كان معه، وعثر بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كما عثر بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها.

وأشارت النيابة إلى أنها استجوبت المتهم حسانين ونسبت له تهمة إدارة تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها.

وأنكر المتهم ما وجه إليه ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

وجدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين، و17 متهما آخرين في القضية بتهم التنقيب عن الآثار والإتجار فيها، كما أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين راتب وحسانين.

كما أمر بعرض أمر التحفظ على المحكمة المختصة للنظر فيه.

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مصر.. تجديد حبس "نائب الجن والعفاريت" و17 آخرين في قضية الآثار

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