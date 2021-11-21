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محمد بن زاید یدافع عن أی شيء وکیف؟

محمد بن زاید یدافع عن أی شيء وکیف؟
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

أوضح ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد آل نهيان"، في تصريحات علنية نادرة، سبب اختيار بلاده التسوية مع الكيان الإسرائيلي الغاصب.

العالم - الإمارات

وقال ولي عهد أبو ظبي بعيد تسلمه جائزة معهد “واشنطن لسياسة الشرق الأدنى “رجل الدولة الباحث”، لدوره في نشر التسوية والتسامح بالعالم: “وجدنا فرصة وقررنا أن تكون هناك علاقة دبلوماسية وهذا قرار مهم لأسباب كثيرة”.

وزعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن “أولها للفلسطينيين أنفسهم وثانيها لإرسال رسالة واضحة للعالم وللمنطقة أننا نسعى للتسوية، وثالثها هي رسالة ورثناها من المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فقد كان صاحب رسالة سلام وصاحب رسالة محبة من بداية حياته في إنشاء هذه الدولة، وهذه هي رؤيته ونحن على هذا الطريق نسير”، على حد زعمه.

واعتبر أن “مكاسب التسوية أكبر بكثير من الخسائر والإمارات تطمح إلى تسوية أكبر من ذلك وهو النفع العام”، على حد قوله.

وقدم معهد “واشنطن لسياسة الشرق الأدنى”، الجائزة العالمية، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في حفل أقيم بأبوظبي، لـ”قيادته جهود السلام العالمية ونشر التسامح الديني”.

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