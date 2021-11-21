اتفاقية جديدة بين الامارات والكيان الصهيوني

العالم-الاحتلال

وستوقع الاتفاقية يوم الاثنين، في جناح الإمارات في معرض "إكسبو"، وسيوقع المذكرة مع وزيرة الطاقة كل من وزير المياه الأردني الدكتور محمد النجر، والمبعوث الأمريكي الخاص لتغير المناخ، جون كيري والمبعوث الإماراتي للمناخ سلطان الجابر.

وقالت كارين الهرار: "الاتفاقية التي سنوقعها هي خطوة تاريخية في الكفاح الإقليمي ضد آثار أزمة المناخ، وهذا بعد أشهر من العمل الجاد جنبا إلى جنب مع شركائنا في المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

وبموجب الاتفاقية، ستعمل البلدان معا لإيجاد حلول للتكيف ومكافحة آثار أزمة المناخ هذه، مع الاستفادة من المزايا النسبية لكل بلد.

وسيعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للاحتلال، بينما سيعمل الاحتلال على تحلية المياه للأردن.

وفي خطوة مخزية، وقعت الامارات اتفاقية التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي في 13 أغسطس (آب) 2020 برعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.