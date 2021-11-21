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ولي عهد البحرين يلتقي مستشار الأمن الاسرائيلي في المنامة

ولي عهد البحرين يلتقي مستشار الأمن الاسرائيلي في المنامة
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

التقى مستشار الأمن القومي في كيان الاحتلال الإسرائيلي إيال هولتا مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حسب الإعلام الإسرائيلي.

العالم-الاحتلال

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن اللقاء، الذي جرى في المنامة أمس السبت، حضره من الجانب البحريني ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز المخابرات الوطني.

وحسب الوكالة، قال الأمير سلمان أن البحرين "حريصة على دعم كافة الجهود الدولية من أجل نماء وازدهار المنطقة وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الإقليمية والدولية" حسب قوله.

وذكرت الوكالة أنه خلال اللقاء، الذي جاء في إطار انعقاد أعمال منتدى حوار المنامة 2021، أشار الأمير سلمان إلى "أهمية استمرار تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة المختلفة في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة، ويفتح آفاقا أرحب لنمو وتطور العلاقات الثنائية" على حد تعبيره.

كما تم خلال الاجتماع استعراض المحاور التي تطرق إليها المنتدى وإلى أهمية حوار المنامة في تبادل الأفكار والآراء حول المستجدات والتطورات في المنطقة والعالم.

وفي خطوة مخزية، وقعت البحرين اتفاقية التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي في في 11 سبتمبر (أيلول) 2020 برعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.

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