أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021

ايران ..

- وزارة الخارجية تشجب بشدة قرار بريطانيا إدراج حركة حماس بقائمة التنظيمات الإرهابية

جمهوري اسلامي ..

-أجواء إدانة دولية واسعة لقرار بريطانيا إعتبار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس منظمة إرهابية

جوان ..

- أمريكا تنثر غبار الموت على مفاوضات فيينا قبل بدئها.. روبرت مالي يشكك بالعودة للإتفاق النووي

قدس ..

- الزهايمر بنسخته الأمريكية .. وزير الدفاع الأمريكي يدعو إيران للعودة للإتفاق النووي

اطلاعات ..

- هجمات واسعة للمسيرات اليمنية على أهداف عسكرية وإقتصادية في العمق السعودي

كيهان ..

- أربع عشرة مسيرة لحركة أنصار الله اليمنية تدك مواقع إقتصادية وعسكرية سعودية

رسالت ..

- فوضى في البيت الأبيض وتزايد الشكوك حول الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن

خراسان ..

- كتائب سيد الشهداء العراقية توجه إنذارا لأمريكا بضرورة سحب قواتها من العراق بالموعد المقرر

ابتكار ..

- محاولات لنظم عربية وضع عقبات بطريق العلاقات الوطيدة بين طهران ودمشق

ابرار ..

- السيد مقتدى الصدر يعلن عن حل الجناح العسكري للتيار الصدري

جام جم ..

- المتحدث بإسم القوات اليمنية المشتركة يعلن عن شن عمليات توازن الردع الثامنة

سياست روز ..

- وزير الدفاع الأمريكي أوستين لويد يعترف بقدرات إيران وبثقلها الإقليمي الكبير

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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جام جم ...

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( من هو الإرهابي ؟)... ليس هناك شك في ان قرار الحكومة البريطانية باعتبار حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية حماس تنظيما ارهابيا , قرارا يصب لصالح الارهابي الحقيقي اي الكيان الصهيوني الغاصب على حساب الحق والعدالة .

( إن شعوب المنطقة والعالم ومن بينها الشعب البريطاني نفسه تؤيد حق الشعب الفلسطيني بإستعادة أرضه ووطنه) وشعوب العالم تدرك جيدا ان حماس والفصائل الفلسطينية الاخرى نابعة من وجدان وارادة الشعب الفلسطيني وانها تقاتل دفاعا عن حقوق هذا الشعب وترابه وارضه ومقدساته مقابل عدو وحشي محتل وغاصب .ومن هنا يأتي قرار بريطانيا في الاتجاه المعاكس لرؤية الشعب البريطاني المتعاطفة مع الحق الفلسطيني والمؤيدة لمشروعية كفاحه من اجل استعادة ارضه وترابه الوطني .وقرار بريطانيا هذا هو دعم بحد ذاته للارهاب ومواكبة غربية اخرى مع الارهاب ولصالح الارهاب.

جوان ..

في تعليقها الذي يحمل عنوان ( أمريكا والتشكيك بجدوى مفاوضات فيينا قبل بدئها ) كتبت صحيفة جوان .. تصريحات المسؤولين الامريكيين الاخيرة حول الاتفاق النووي والجولة القريبة المقبلة لمفاوضات فيينا , جزء من سيناريو لايجاد اجواء ياس واحباط بشأن هذه المفاوضات، ( إن ما تريد أمريكا الإيحاء به هو إنتهاء مدة صلاحية الإتفاق النووي المبرم عام 2015 وضرورة إبرام إتفاق جديد موسع) والمندوب الامريكي الخاص يايران روبرت مالي تحدث عن احتمال عدم عودة امريكا لذلك الاتفاق النووي , ووزير الدفاع الامريكي استين لويد كرر وللمرة الاولى منذ وصول بايدن للبيت الابيض عبارة ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة. ان كل هذه الاتصريحات والمواقف الامريكية تصب في قناة محاولة فرض اتفاق نووي جديد موسع يشمل قضايا اضافية فشلت امریكا ترامب في اقحامها بالاتفاق النووي مثل قدرات ايران وسياساتها وغير ذلك .ولكن كما فشل ترامب وضغوطه وحظره, ستواجه اية سيناريوهات امريكية وغربية جديدة في هذا السياق نفس الفشل لذريع مقابل ارادة وقوة ايران .

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في تقريرها ( مظاهرات ضد مرشحين رئاسيين محسوبين على "إسرائيل" ) في الانتخابات الليبية ... تشهد الساحة الليبية احتجاجات واجواء رفض شعبية لترشح الجنرال المتقاعد خليفة حفتر ولترشح سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي المخلوع الراحل في الانتخابات الرئاسية بليبيا، (طرابلس ومدن ليبية أخرى شهدت مؤخرا تظاهرات تنديد بترشح حفتر والقذافي على خلفية ميولهما بإقامة علاقات مع " إسرائيل ". ) وحمل المتظاهرون لافتات تحمل عبارة "لا لترشيح حفتر والقذافي "، ان ليبيا تستعد لاجراء انتخابات رئاسية في الرابع والعشرين من الشهر المقبل وسط امآل عريضة مشوبة بمخاوف جديدة .

قدس..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( ألزهايمر أمريكي ).. وزير الدفاع الامريكي لويد آستين نسي تماما بان امريكا هي التي انسحبت من الاتفاق النووي في عام 2017 اي خلال حكم ترامب بالبيت الابيض ونسي ان مشكلة الاتفاق النووي ودخوله في غيبوبة ارتبط بانسحاب امريكا منه .. ( إن الوزير أستين نسي كل ذلك داعيا إيران في أغرب تصريح من نوعه خلال زيارته للبحرين للعودة للإتفاق النووي) ولم يشر الوزير لويد آستين لامن قريب ولا من بعيد لموضوع الانسحاب الترامبي من هذا الاتفاق ومن ان امريكا لم تعد عضوا فيه وانها هي التي يجب ان تعود اليه بعد تنفيذ الشروط اللازمة اي الغاء الحظر وتقديمها لضمانات لايران بشان عدم تكرارها الانسحاب من الاتفاق، كما نسي الوزير لويد بان امريكا هي التي تمتلك اكبر ترسانة نووية في العالم وان هناك ترسانة نووية ضخمة في الكيان الصهيوني عند حديثه عن خطر التسلح النووي .

كيهان ..

في تقرير تحليلي طويل كتبت صحيفة كيهان عن ( أفغانستان بعد ثلاثة أشهر من تسلط طالبان ).. حركة طالبان سيطرت على كابول وكل افغانستان منذ ثلاثة اشهر , وما يحدث في هذا البلد بات ينذر بحدوث مجاعة حيث تردت الاوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل خطير، ( إن تدهور الأوضاع الإقتصادية بأفغانستان يرتبط بعدم خبرة حكومة طالبان بإدارة شؤون البلاد وبعدم حصولها على إعتراف دولي ) فطالبان تعرف كيف تستعرض قدراتها العسكرية والامنية مقابل المواطنين باسلحة امريكية غنمتها , لكنها تفتقر للحد الادنى من الخبرات الضرورية لادارة امور البلاد الاقتصادية والاجتماعية ,كما لم تستطع حتى الان اقناع العالم بانها تغيرت حقا كما تزعم .

ايران ..

كتبت صحيفة ايران في مقالها ( فشل السعودية مقابل المسيرات اليمنية ).. ردت القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان شعبية على الغارات الوحشية الاخيرة للتحالف السعودي على صنعاء وصعدة ومدن يمنية اخرى بتوجيه ضربات بالمسيرات لاهداف في العمق السعودي .. ( الضربات اليمنية جاءت في إطار عمليات توازن الرعب الثامنة بمشاركة أربع عشرة مسيرة يمنية من طرازات مختلفة ) المسيرات اليمني استطاعت اصابة قاعدة الملك خالد الجوية في العاصمة السعودية الرياض ومطار الملك عبد الله العسكري بجدة الى جانب اصابتها لمنشآت شركة ارامكو النفطية قرب جدة، الرد اليمني جاء محسوبا لتفادي وقع اية اصابات بين المدنيين كما بدا واضحا مرة اخرى واقع فشل نظم الدفاع الجوي السعودية مقابل المسيرات اليمنية .