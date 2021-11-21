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شاهد.. مواقع التواصل تسخر من اسطورة اسرائيلية لاتقهر

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن جهاز الامن العام في الكيان الاسرائيلي الشاباك القاء القبض على شخص يعمل في منزل وزير الحرب بيني غانتس بتهمة التجسس عليه لصالح ايران كما قال الشاباك.

العالم - الاحتلال

الشخص الذي يدعى عمري غورين غوروشوفسكي التقط صورا من داخل منزل غانتس وارسلها الى مجموعة تسمى الظل الاسود والتي هي مجموعة قراصنة الكترونيين، ولها علاقة بمجموعة عصا موسى التي تعمل في القرصنة ايضا ويقول الاحتلال انها تابعة لايران.

وكانت مجموعة عصا موسى قد نشرت بيانات ومعلومات تعود لمئات الجنود في جيش الاحتلال اضافة الى نشر صور خاصة لغانتس نفسه وحذرته بأنه تحت المراقبة. الشاباك طبعا ربط بين هذه المجموعة والجاسوس الذي اكتشف في منزل وزير الحرب الاسرائيلي.

هذه القضية القت بثقلها على تحليلات المعنيين داخل الكيان الاسرائيلي وأثارت سخرية نشطاء کثيرين علی مواقع التواصل الاجتماعية.

وكتب "حسين يافع":"فشل واستقالات في الشاباك كل هذا شيء واكتشاف الصهاينة متأخرا ان ايران تمكنت من تجنيد جاسوس في منزل وزير حرب العدو الصهيوني بيني غانتس فضيحة امنية كبرى خصوصا انه قد صور ونقل الكثير من المعلومات والصور والوثائق والاتصالات وووو".

وعلق "عصام شعيتو" علی الموضوع مغرداً:"إحباط التجسس: تخيل مقدار الضرر الذي كان يمكن أن يحدث لو تم تبادل المعلومات من منزل بيني غانتس".

اما "ابو حسن" فغرد كاتباً:"هيدا الجيش اللي عندو أقوى إستخبارات بالعالم وأقوى سلاح. أكلتوا ضرب طلع من راسكن.. باي باي بيني غانتس".

وعلقت "سهاد" بسخرية:"أسطورة الشاباك واسطورة الجيش الذي لا يقهر".

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