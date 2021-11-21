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خبير جيولوجي يفند تصريح إثيوبيا بشأن كمية تخزينها المياه خلف سد النهضة

خبير جيولوجي يفند تصريح إثيوبيا بشأن كمية تخزينها المياه خلف سد النهضة
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

كشف عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة عن كمية المياه التي وصلت مصر خلال الموسم الحالي، رغم عمليات التخزين التي نفذتها إثيوبيا.

العالم - افريقيا

وقال شراقي إنه رغم تخزين إثيوبيا لنحو 3 مليارات متر مكعب خلف سد النهضة هذا الموسم، إلا أن كمية المياه التي وصلت مصر خلال الموسم الحالي تتجاوز 10 مليارات متر مكعب من المياه.

وأضاف شراقي، أن الجانب الأيمن والأيسر لم يتجاوز ارتفاعه 100 متر، مشيرا إلى أنه لم يتم تركيب أي توربينات بالسد رغم التصريحات المتكررة من الجانب الإثيوبي ببدء توليد الكهرباء جزئيا من السد بحلول أكتوبر الماضي.

وتابع أستاذ الجيولوجيا قائلا إن تصريح المسؤولين في إثيوبيا حول تخزين 18.5 مليار متر مكعب خلف السد منافي للواقع.

وكشف أن صور الأقمار الصناعية أوضحت أن المياه بالبحيرة بعيدة عن السد المكمل لمسافة تقترب من كيلومتر، ما يعني حسابيا أن كميات المياه ببحيرة السد لا تتجاوز 8 مليارات متر مكعب.

وأشار إلى أن التصميم الأمريكي الأولي للسد الإثيوبي والذي لا تتجاوز خلاله سعة تخزين السد عن 14 مليار متر مكعب بعد ملامسه المياه لقوس السد المكمل، يكفي لتوليد الكهرباء من خلال التوربينات.

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