العصائب.. العد والفرز اليدوي الشامل سيكون صادما ومزلزلا

العالم-العراق

وقال الشيحاني إنه “على الرغم من محدودية العد والفرز اليدوي الذي ذهبت به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهو كاشف دون أدنى شك عن وجود تلاعب في نتائج الانتخابات”.

وأضاف أن “رضوخ المفوضية للمطلب الوطني العادل بإجراء العد والفرز اليدوي الشامل اكيدا سيكون هناك نتائج اخرى صادمة ومزلزلة ولايستبعد أن تنقلب نتائج بعض الجهات التي تم تفويزها قسرا فتكون عدد مقاعدها احاد بدلا من العشرات”.

وأشار الشيحاني إلى أن “محدودية العد والفرز اليدوي كشف دليل التلاعب بنتائج بالانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي”.

وكان عضو مجلس النواب المنحل طه الدفاعي أكد في وقت سابق، أن الأصوات التي ابطلتها مفوضية الانتخابات مؤشر خطير يشير إلى وجود عمليات تلاعب.