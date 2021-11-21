الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١
١١:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

دعت لوقفة جادة.. العصائب تستنكر قرار بريطانيا ضد حماس

دعت لوقفة جادة.. العصائب تستنكر قرار بريطانيا ضد حماس
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

استنكرت حركة عصائب اهل الحق قيام بريطانيا بوضع حركة المقاومة الاسلامية في فلسطين "حماس" على لائحة الإرهاب، مؤكدة ان هذا الاجراء يؤكد دعم بريطانيا المطلق للاستيطان الصهيوني في ارض فلسطين.

العالم-العراق

وذكرت العصائب في بيان ان "تصرف بريطانيا يتوافق بشكل تام مع تاريخها الأسود المتماهي مع مصالح الكيان الصهيوني الغاصب، بعد جريمة وعد بلفور التي أسّست لزرع الغدة السرطانية في جسد أمّتنا، أقدمت حكومة بريطانيا على وضع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على ما تسمّيه لائحة الإرهاب".

وأضافت ان "بريطانيا بإعلانها هذا، تؤكد سياستها الخبيثة في المنطقة، ونصرتها الدائمة والمستمرة للظالم على حساب المظلوم، ودعمها المطلق للاستيطان الصهيوني في أرض فلسطين الحبيبة".

وتابعت: إن هذا الاعتداء الواضح يهدف إلى تقديم انتصارٍ وهمي للصهاينة الذين بدأ الشعب الفلسطيني يذيقهم الهزائم المتتالية، ويؤسّس لنهايتهم الحتمية بعد كسر شوكتهم خلال سنوات النضال الطويلة، ورفض الرضوخ والاستسلام للباطل، كما ان هذه الخطوة المضافة إلى مآثر بريطانيا الاستعمارية القديمة لم تكن لتقدم عليها إلا ليقينها بأنّ الاحتلال الصهيوني العنصري في فلسطين بدأ يواجه نوعية مختلفةً من المقاومة، تهدد وجوده وبقاءه وتعزز الأمل بزواله من الوجود، وتخلق تعاطفًا إنسانيًّا مع قضيته العادلة والمحقّة.

وذكرت إن العدوان المستمر على النهج المقاوم للاستكبار في كل مكان في العالم بات واضحًا لكل لبيب، حيث تحوّلت العقوبات إلى سياسة من سياسات أمريكا وبريطانيا صنيعتي الصهيونية، ولخدمة ربيبتهما إسرائيل دون سواها، وهذا إن دل على شيء فإنّما يدل على هوان قوى الاستكبار وضعفها وعجزها عن النيل من مشروع المقاومة التي باتت تفرض انتصاراتها الميدانية على امتداد الأرض.

ودعت أبناء الأمتين الإسلامية والعربية، وكل الأحرار في العالم لوقفة جادة نصرة للقضية الفلسطينية المحقة، ورفض كل السياسات البريطانية والأمريكية الداعمة للكيان الإرهابي الذي يمثل الشر المطلق، ويقف وراء كل ما من شأنه الإضرار بشعوب وبلدان المنطقة.

روابط ذات صلة

مسؤول مغربي سابق يدين قرار بريطانيا اعتبار 'حماس' منظمة ارهابية

غضب مواقع التواصل ضد قرار لندن اعتبار حماس منظمة ارهابية

حزب الله يدين قرار بريطانيا ضد حركة 'حماس'

الحزب السوري القومي يدين القرار البريطاني ضد حماس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مسألة أوكرانيا تشعل الجبهة بين روسيا واميركا

صحيفة عبرية: حرب 2014 غيرت أفكار الجيش الإسرائيلي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 21-11-2021

إصابات بهجوم جديد للفصائل الشعبية على 'قسد' في الحسكة

الكشف عن عدد المنضمين الى التسوية الخاصة بأبناء دير الزور

أغويرو يقرر اعتزال الكرة بسبب مرض في القلب