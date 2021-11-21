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من هي 'اليد الاسرائيلية' داخل الحكومة البريطانية؟

من هي 'اليد الاسرائيلية' داخل الحكومة البريطانية؟
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

واجه قرار وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل ادراج حرکة المقاومة الاسلامية حماس، في قائمة المنظمات الارهابية، استنکارا وانتقادات واسعة سياسيا وشعبيا في فلسطين والعالمين العربي والإسلامي وفي بعض دول العالم وعلی مواقع التواصل الاجتماعي، فمن هي بريتي باتيل؟

العالم - انفوغرافيك

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