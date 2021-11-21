شاهد.. مسألة أوكرانيا تشعل الجبهة بين روسيا واميركا

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وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلكنين:"لدينا مخاوف حقيقية حيال التحرك العسكري غير المألوف على الحدود مع أوكرانيا وقلقنا حقيقي حيال جزء من الخطاب الذي رأيناه وسمعناه من جانب روسيا وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لا نعرف ما هي نوايا الرئيس بوتين، لكننا نعرف ان محاولة استفزاز أوكرانيا هي ذريعة لما تخطط له روسيا لفعله طوال الوقت.

وفي غضون ذلك، حذر مسؤولون في جهاز الاستخبارات الأميركي من توغل روسي قريب محتمل في أوكرانيا. ويرى المسؤولون الأميركيون أن حشد موسكو عشرات الآلاف من القوات على الحدود الأوكرانية قد يكون استعدادا لتوغل فعلي في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الامريكي روبرت مينينديز طرح تعديال تشريعيا، يدعو لفرض عقوبات مشددة على روسيا في حال اجتياحها أوكرانيا. ويطالب التعديل الرئيس الامريكي جو بايدن بحظر دخول الاراضي الامريكية على العسكريين الروس والموظفين في الاستخبارات الروسية، وتقديم مساعدات عسكرية الى أوكرانيا.

ويتضمن التعديل أيضا عقوبات ضد بنوك ومؤسسات حكومية روسية وقطاع النفط والغاز وشركات استخراج الثروات الباطنية، إضافة إلى عقوبات تشمل الدين الحكومي الروسي.

وفي المقابل رفضت موسكو هذه الاتهامات، مشيرة إلى أنها لا تقوم بأي حشد للقوات قرب الحدود، وأنها تحرك قواتها داخل أراضيها وهذا شأن داخلي بحت، واعتبرت أن تلك التحركات لا تمثل أي تهديد لأحد. واتهم بوتين الدول الغربية بالتصعيد عبر إجراء مناورات عسكرية في البحر الأسود، وإرسال قاذفات للتحليق على مقربة من الحدود الروسية.