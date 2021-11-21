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شاهد.. مقتل حاخام اسرائيلي في عملية القدس الفدائية

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم ان العملية الفدائية التي نفذها فدائي فلسطيني في القدس، استهدفت حاخاماً اسرائيلياً متطرفاً قبل اقتحامه باحات مسجد الاقصی.

العالم - الاحتلال

وأكد مراسل قناة العالم في القدس ان الأسير المحرر فادي أبو شخيدم البالغ من العمر اثنين واربعين عاماً، قام بتنفيذ العملية حيث اشتبك مع قوات الاحتلال في باب السلسلة بالقدس المحتلة ما أدی الی مقتل احد جنود الاحتلال وجرح 2 اخران.

واستشهد الاستشهادي الفلسطيني بعد تنفيذ العملية برصاص قوات الاحتلال.

وتحاصر قوات الاحتلال مسجد الاقصی المبارك وتمنع الشبان الفلسطينيين من دخوله وتنفذ عمليات تفتيش المواطنين الفلسطينيين في القدس.

وأعلنت حركةُ حماس مسؤوليتها عن العملية، وقالت إنها تحمل رسالةَ تحذيرٍ للكيان الإسرائيلي بوقف اعتداءاته على الأرض والمقدسات الفلسطينية، وخاصةً المسجد الأقصى المبارك.

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