الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

هل يعيد الإتفاق مع حمدوك السودان الى نقطة ما قبل الإنقلاب؟

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد خالد حسن كسلا باحث ومحلل سياسي أن الاتفاق مع حمدوك لا يعيد السودان الى نقطة ما قبل الانقلاب، بل ذلك الاتفاق يعتبر الوضع الطبيعي للوثيقة الدستورية التي لا تسمح أن تكون الفترة الانتقالية على مستوى السلطة السيادية أو التنفيذية بمشاركة ممثلين عن الاحزاب السياسية معروفة لدى الجماهير.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم وخلال تغطية خاصة حول آخر التطورات السياسية في السودان أشار كسلا الى أن عبد الله حمدوك لوحده ومعه كفاءات مستقلة، من الممكن أن يعتبر تكرارا لما حدث في 11 ابريل 1985 وما حدث في شهر أكتوبر من عام 1964 وفي هذه الايام تحتفل الجماهير بثورة أكتوبر التي حدثت عام 1964 .

وكانت قد جرت في القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الاحد، مراسم توقيع اتفاق سياسي بين رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

الاتفاق أكد على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية لاستكمال الفترة الانتقالية.

وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بعد توقيع الاتفاق السياسي: "وقعت على الاتفاق السياسي وأعرف جيدا أن الطريق صعب ومحفوف بالمخاطر".

وأضاف حمدوك: "التوقيع على الاتفاق السياسي يفتح الباب واسعا لمعالجة جميع قضايا الانتقال".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

السودان... حمدوك والبرهان يوقعان على الاتفاق السياسي

'الحرية والتغيير' السودانية تصدر 'بيانا' بعد عودة حمدوك للحكومة

عودة عبد الله حمدوك إلى منصب رئيس الوزراء في السودان

مرشح جديد بارز لرئاسة الحكومة في السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"البطاطا الحلوة" وجبة الشتاء اللذيذة..تعرف على فوائدها الصحية

الإفراج عن 7 أتراك محتجزين شرق ليبيا منذ عامين

خاجي يدعو لمتابعة الجهود السياسية في صغية آستانا لحل الأزمة السورية

بالفيديو.. هل يعيد الإتفاق مع حمدوك السودان الى نقطة ما قبل الإنقلاب؟

الخارجية الروسية: لقاء بوتين - بايدن قيد التحضير وأجندته هائلة

لماذا يشجّع ملك الأردن مواطنيه على الالتحاق بـ'العمل الحزبي'؟