هل يعيد الإتفاق مع حمدوك السودان الى نقطة ما قبل الإنقلاب؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم وخلال تغطية خاصة حول آخر التطورات السياسية في السودان أشار كسلا الى أن عبد الله حمدوك لوحده ومعه كفاءات مستقلة، من الممكن أن يعتبر تكرارا لما حدث في 11 ابريل 1985 وما حدث في شهر أكتوبر من عام 1964 وفي هذه الايام تحتفل الجماهير بثورة أكتوبر التي حدثت عام 1964 .

وكانت قد جرت في القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الاحد، مراسم توقيع اتفاق سياسي بين رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

الاتفاق أكد على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية لاستكمال الفترة الانتقالية.

وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بعد توقيع الاتفاق السياسي: "وقعت على الاتفاق السياسي وأعرف جيدا أن الطريق صعب ومحفوف بالمخاطر".

وأضاف حمدوك: "التوقيع على الاتفاق السياسي يفتح الباب واسعا لمعالجة جميع قضايا الانتقال".

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