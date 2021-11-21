الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١
٠١:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

فؤاد حسين يطالب بإبعاد ملف المهاجرين عن التسييس

فؤاد حسين يطالب بإبعاد ملف المهاجرين عن التسييس
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بإبعاد ملف المهاجرين العراقيين العالقين على حدود بيلاروس عن التسييس.

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة، أن "حسين التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، على هامش اجتماعات حوار المنامة 17 والذي تجرى أعماله في العاصمة البحرينية المنامة".

وأضاف، أن "اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها، وأهمية تجسير التعاون عبر خلق فرص من شأنها أن تحقق تطلّعات الشعبين الصديقين".

وأشار الوزير العراقي بحسب البيان إلى "مستجدات الأوضاع السياسية في العراق، وآخرها الانتخابات، وكيف تعاملت مفوضية الانتخابات مع الاعتراضات المقدمة من كتل سياسية".

وتحدث حسين عن ملف المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروس، ومساعي الحكومة لتقديم الدعم والمساعدة لهم، وإعادتهم عبر تسيير رحلات عودة طوعية إلى بغداد".

وأكد وزير الخارجية العراقي ضرورة إبعاد هذا الملف الإنساني عن التسييس، وفقا للبيان.

روابط ذات صلة

العراق يعلن القبض على 6 متسللين من سوريا باتجاه اراضيه

العراق والمانيا يؤكدان أهمية إيقاف شبكات تهريب المواطنين

تقدم للمحتجين العراقيين علی حساب مفوضية الانتخابات

العراق.. الكشف عن عدد المقاعد التي تغيرت خلال العد اليدوي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفاصيل خطف متزعم جماعة إرهابية من سوريا ونقله الى كازاخستان

كنوز نهبها البريطانيون من إثيوبيا تعود لديارها!

موريتانيا.. توصيات باعتماد العربية لغة للتدريس بدل الفرنسية

مجلس النواب اليمني يبارك عملية "توازن الردع الثامنة"

الرئيس الايراني يؤكد على تطوير المناطق التجارية الحرة

فؤاد حسين يطالب بإبعاد ملف المهاجرين عن التسييس