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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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نبض السوشيال
الاتفاق السياسي السوداني يؤكد أن الجانبين يتعهدان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي
حمدوك والبرهان يوقعان على الاتفاق السياسي في الخرطوم
الاتفاق السياسي السوداني بين حمدوك والبرهان ينص على إعادة تنصيب حمدوك رئيسا للوزراء
الاتفاق السياسي السوداني بين حمدوك والبرهان ينص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والعمل على إنشاء جيش موحد
الاتفاق السياسي السوداني بين حمدوك والبرهان ينص على أن يكون المجلس السيادي مشرفا على الفترة الانتقالية
الاتفاق السياسي السوداني بين حمدوك والبرهان ينص على أن اتفاق جوبا للسلام سيجري تنفيذه
البرهان: الانسداد السياسي حتم علينا إعادة النظر في مسيرة الانتقال ونريد تأسيس شراكة حقيقية مع جميع القوى الوطنية
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يقول إن الاتفاق السياسي يسمح للسودان باستعادة الانتقال الديمقراطي
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يشكر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على استمراره كشريك جدير بالثقة
البرهان: سنحافظ على الفترة الانتقالية ونحقن دماء السودانيين
الاتفاق السياسي السوداني بين حمدوك والبرهان ينص على إعادة تنصيب حمدوك رئيسا للوزراء
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش
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