"بايرن ميونيخ" يحسم أمر أجور اللاعبين غير الملقحين!

العالم - رياضة

وعزل كيميش مرة جديدة أمس الأول الجمعة بعد أن أنهى حجراً صحياً أولياً الثلاثاء الماضي لمخالطته زميله في صفوف الفريق البافاري والمنتخب الألماني نيكلاس زوله خلال النافذة الدولية الأخيرة بعد أن خضع الأخير لفحص جاءت نتيجته إيجابية.

وأثار كيميش (26 عاماً) نقاشاً ساخناً لرفضه أخذ اللقاح بسبب "مخاوف شخصية" على حد قوله.

ونقلت صحيفة "بيلد إم سونتاغ" عن مصادر لم تكشف عنها أن مسؤولي نادي بايرن ميونيخ استدعوا كيميش و4 من زملائه غير الملقحين الخميس لإبلاغهم بحسم أجورهم عندما يكونون في عزلة لأنهم لم يتلقوا اللقاح ورفض بايرن ميونيخ التعليق على هذه المعلومات.

وبموجب القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نوفمبر الحالي، لم يعد يحق للموظفين الذين يتغيبون عن العمل بسبب الحجر الصحي الحصول على أجر إذا لم يتم تلقيحهم.

وكشفت الصحيفة أنه بالإضافة إلى كيميش، لم يتلق زملاؤه في الفريق سيرغ غنابري وجمال موسيالا والكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، والفرنسي مايكل كويزانس اللقاح.

وبالنسبة إلى كيميش تحديداً الذي يصل راتبه السنوي إلى 20 مليون يورو، فإن الحجر الصحي لمدة أسبوع يعني تكبده خسائر تبلغ حوالي 384 ألف يورو.

وكان بايرن ميونيخ تعرض في غياب كيميش لخسارة مفاجئة أمام أوغسبورغ المتواضع 1-2 يوم الجمعة الماضي.

وتشهد ألمانيا موجة رابعة شرسة من الفيروس حيث سجلت الإصابات أرقاماً قياسية جديدة هذا الأسبوع.

وأدى معدل التطعيم المنخفض نسبياً (حوالي أقل من 70%) إلى جعل البلاد معرضة للخطر ما دفع برؤساء الأقاليم في ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتحفيز أولئك الذين يقاومون الخضوع للتلقيح.

وبالتالي سيتعين على هؤلاء تقديم اختبارات سلبية لاستخدام وسائل النقل العام أو الذهاب إلى المكتب كما سيتم منع هؤلاء من حضور المباريات الرياضية أو الدخول إلى المطاعم.