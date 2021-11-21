الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتفاق السياسي السوداني يؤكد أن مجلس السيادة يشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخله في السلطة التنفيذية

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تنكسيري: 3 سفن جديدة ستنضم الى بحرية حرس الثورة قريبا

نائب رئيس وزراء أذربيجان: باكو عازمة على تطوير العلاقات مع طهران

منظمة الصحة العالمية تتفقد مخيم اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية

بالفيديو.. هل الاتفاق السوداني الحاصل قادر على إنهاء الأزمة الحقيقية في السودان؟

مفتي سلطنة عمان يعلن دعمه لتركيا في توجهها نحو تطهير اقتصادها من الربا

هذا ما بحثه المبعوث الروسي الخاص بسوريا مع وزير الخارجية الايراني