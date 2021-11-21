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خاجي يدعو لمتابعة الجهود السياسية في صغية آستانا لحل الأزمة السورية

خاجي يدعو لمتابعة الجهود السياسية في صغية آستانا لحل الأزمة السورية
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

اكد كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي"، على متابعة الجهود السياسية في صغية استانا لحل الازمة السورية، واستمرار المفاوضات في اطار لجنة الدستور السوري؛ بما يمشل جميع التيارات في هذا البلد.

العالم - إيران

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية، ان "خاجي" ادلى بهذه التصريحات خلال اللقاء مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى سوريا "ألكسندر لافرينتيف" بطهران اليوم الاحد.

ولفت كبير مساعدي الخارجية، الى مواقف ايران وروسيا المشتركة في سياق مكافحة الارهاب؛ داعيا الى تكثيف التعاون الثنائي الوثيق من اجل الدفاع عن سيادة سوريا ودعم هذا البلد في سياق اعادة الاعمار وتعزيز الاستقرار.

كما نوه باستضافة ايران لمفاوضات الازمة السورية في صيغة استانا؛ مؤكدا على اهمية الحل السياسي لهذه الازمة وفقا لعملية استانا، كما دعا الى استمرار الحوار "السوري السوري" في اطار مهام اللجنة الدستورية.

الى ذلك اعتبر مبعوث الرئيس الروسي، المفاوضات بمختلف المستويات مع المسؤولين الايرانيين، انها لطالما حققت نتائج هامة ومؤثرة.

كما اعلن الدبلوماسي الروسي في لقائه خاجي اليوم، استعداد موسكو لتفعيل اللقاءات المشتركة في اطار مفاوضات استانا والمباحثات الثنائية (مع طهران).

يذكر ان مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى سوريا والوفد المرافق له، وصل طهران اليوم الاحد؛ قادما من دمشق.

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