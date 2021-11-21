نائب رئيس وزراء أذربيجان: باكو عازمة على تطوير العلاقات مع طهران

العالم - إيران

واضاف "شاهين مصطفى ييف" في اجتماع اللجنة الاقتصادية الإيرانية الأذربيجانية المشتركة، الذي عقد اليوم الاحد، برئاسة وزير الطرق الايراني رستم قاسمي، بصفته رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين: هناك العديد من القواسم الثقافية والدينية والتاريخية للبلدين، وان أجندة جمهورية أذربيجان هي تطوير العلاقات مع إيران.

وأضاف: "عقدنا اليوم اجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزير الطرق، تم فيها استعراض عدد من الأجندات". في الوقت نفسه، يتجري قسم من الوفد الأذربيجاني الزائر لايران مباحثات في الوزارات الأخرى.

وقال مصطفى ييف "هناك طاقات كبيرة للتعاون بين البلدين" واليوم نعمل على استكشاف هذه الطاقات والإمكانيات.

وتابع نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني: "بصفتنا رؤساء اللجان الاقتصادية للبلدين، لدينا علاقات وثيقة مع بعضنا البعض ومن الآن فصاعدًا سنعقد عدة اجتماعات مع الرئيس الإيراني لهذه اللجنة".

وأعلن مصطفى ييف عن عقد اجتماع اللجنة المشتركة في باكو وقال: "الاجتماع المقبل لهذه اللجنة سيعقد في باكو وستتواصل زيارتنا بمفاوضات مثمرة".

وقال إن اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين تغطي كافة المجالات الاقتصادية، مضيفاً: "يمكننا التفاوض لزيادة العلاقات التجارية". لدينا أيضًا العديد من المشاريع الجارية في مجال الطاقة.

وذكَّر مصطفى ييف ان: وزير الطرق في إيران اشار إلى تصدير والإنتاج المشترك للسيارات في أذربيجان، لكنني أقول إنه يمكننا أيضًا التعاون مع إيران في مجال إنتاج قطع غيار السيارات.

وأضاف: يمكن أيضًا التفاوض على استيراد الآلات الزراعية من إيران ونتطلع للتعاون مع إيران في جميع المجالات الاقتصادية.