تفهيم لائحة الاتهام ضد "حبيب أسيود" متزعم هجوم أهواز الإرهابي

العالم - إيران

وبحسب لائحة الاتهام فإن أسيود متهم بإدارة وقيادة جماعة إرهابية تسمى "حرکة النضال العربي لتحریر الأحواز" والتخطيط وتنفيذ العديد من عمليات التفجير والعمليات الإرهابية في محافظة خوزستان، وتدمير الممتلكات العامة معارضة للجمهورية الإسلامية في إيران.

و في الفرع 26 لمحكمة الثورة برئاسة القاضي أفشاري تم تفهيم حبيب أسيود بلائحة الاتهام.

وأسيود هو منفذ الهجوم الإرهابي الدموي في مدينة أهواز في 22 سبتمبر 2018 ، حيث تم التعرف عليه واعتقاله.

وفي 22 سبتمبر 2018 تعرض عرض للقوات المسلحة في مدينة أهواز إلى هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 24 شخصا وجرح ستين آخرين.

وبينما كانت عدة مجموعات تحاول إعلان مسؤوليتها عن الهجوم، أكد المسؤولون في إيران أن حركة النضال مسؤولة عن هذا الهجوم الإرهابي.

"حرکة النضال العربي لتحریر الأحواز" هي إحدى الجماعات الإرهابية التابعة لـ "المقاومة الوطنية للأحواز" وهي مجموعة إرهابية انفصالية، تشكلت عام 2005، ولها ماض حافل في العمليات الإرهابية المسلحة في إيران.

وأعلنت السلطة القضائية، اليوم ، تفهيم لائحة الاتهام لـ أسيود، خلال جلسة الاستماع حضرها، حيق قدم نفسه على أنه موظف في مكتب العمل السويدي وهو يحمل الجنسية السويدية.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام والثوري في طهران، فقد وجهت إليه تهمة إدارة وقيادة جماعة إرهابية تسمى "حرکة النضال العربي لتحریر الأحواز"، والتخطيط وتنفيذ العديد من التفجيرات والعمليات الإرهابية في محافظة خوزستان، وتدمير المال العام بقصد معارضة النظام في الجمهورية الإسلامية في إيران.