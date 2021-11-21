منظمة حقوقية: الاحتلال قتل 77 طفلا فلسطينيا في عام 2021

العالم - مراسلون

قد لا تكون أكثر من مجرد ارقام ما تحصيها المنظمات الدولية في الاراضي الفلسطينية للضحايا الفلسطينيين، لكنها تؤسس لقاعدة عنوانها ان الاحتلال غير آبه بالقوانين والقواعد الدولية، وبان المؤسسات الدولية تصبح عاجزة امام الاحتلال.

77 طفلا فلسطينيا قتلوا بعدوان الاحتلال الاسرائيلي خلال العام الجاري بينهم 61 طفلا قتلوا في قطاع غزة خلال الحرب الاخيرة.

و 16 طفلا قتلوا في مواجهات بالضفة الغربية ومنذ العام 2000 قتل الاحتلال الاسرائيلي 2200 طفل فلسطيني في الضفة والقطاع.

ارقام كشفت عنها الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال في تقرير لها بمناسبة الطفل العالمي .



الارقام السابقة ليست هي الوحيدة التي تثير الانتباه فالحركة العالمية للدفاع عن الاطفال وثقت ايضا، بان الاحتلال يحاكم سنويا في المحاكم العسكرية ما بين 500 الى 600 طفل وهؤلاء اما ان يودعوا السجون الاسرائيلية في ظروف لا ترقى للحياة الادمية واما تفرض عليهم غرامات مالية مرتفعه تثقل كاهل ذويهم .



الاحتلال الاسرائيلي يعمل على الارض الفلسطينية دون حتى ان يضع في حساباته تقارير المؤسسات الدوليه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...