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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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السيد أفقهي: ايران نجحت في تغيير قواعد الاشتباك مع الولايات المتحدة في حوض الخليج الفارسي وباب المندب
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة
الرئيس عون: لا بديل عن الثقة بمؤسسات الدولة ومن يراهن على سقوطها ينحر الوطن وأهله
كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون بمناسبة الذكرى 78 للاستقلال
وزير خارجية ايران حسين أميرعبداللهيان يستقبل نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهين مصطفى أوف ويبحث معه التعاوون الثنائي وآخر تطورات القوقاز
"لأول مرة في تاريخه".. أحد أكبر أنهار المغرب عاجز عن بلوغ مصبه
لجنة أطباء السودان: وفاة شخص جراء جرح ناجم عن طلق ناري في الرأس في احتجاجات أم درمان
لجنة أطباء السودان: وفاة شخص جراء جرح ناجم عن طلق ناري في الرأس في احتجاجات أم درمان
عبد اللهيان ولافرينتيف يبحثان العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو والتعاون في مكافحة الإرهاب في سورية وعددا آخر من القضايا الاقليمية
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتيف والوفد المرافق له
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 21-11-2021
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الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
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