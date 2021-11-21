الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بطل الجودو الجزائري 'نورين' يعتزل بعد القرار الاولمبي ضده بسبب 'اسرائيل'

بطل الجودو الجزائري 'نورين' يعتزل بعد القرار الاولمبي ضده بسبب 'اسرائيل'
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

قرر بطل منتخب الجزائر للجودو، فتحي نورين الاعتزال نهائيا، بعد قرار إيقافه عن اللعب، لمدة 10 سنوات.

العالم - الاحتلال

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية في سبتمبر الماضي، عقوبة ثقيلة ضد المصارع الجزائري فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف، على خلفية انسحابه من مواجهة اللاعب الإسرائيلي توهار بوتبول في أولمبياد "طوكيو 2022".

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "صدى البلد" قال فتحي نورين: "قررت الاعتزال، بعد قرار إيقافي لمدة 10 سنوات، والاتجاه للعمل في مجال التدريب".

وتابع: "لن أتوقف أبدا عن نصرة القضية الفلسطينية مهما حدث".

وتم حرمان فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف، من جميع المنافسات الرسمية لمدة عشر سنوات.

وتلقى فتحي نورين دعما شعبيا عربيا كبيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان انسحابه من منافسات الجودو لوزن ما دون الـ73 كلغم، بعدما أوقعته القرعة ضد السوداني محمد عبد الرسول، في الدور الأول، مع احتمالية أن يلتقي في الدور الثاني بالمصارع الإسرائيلي توهار بوتبول.

روابط ذات صلة

البطل الجزائري يكسب قلوب الملايين بعد مقاطعة 'اسرائيل'

إيقاف الجزائري فتحي نورين 10 سنوات بسبب رفضه مواجهة مصارع 'إسرائيلي'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بطل الجودو الجزائري 'نورين' يعتزل بعد القرار الاولمبي ضده بسبب 'اسرائيل'

الدبيبة يقدم أوراق ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة بليبيا

مصر تستضيف المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"

طعم حامض مفاجيء بفمك ينذر بخطر محدق!

موقع إسرائيلي يكشف دور الشاباك في قرار بريطانيا ضد حماس

معلومة طبية هامة..العلاقة بين الغدة الدرقية والسكري!